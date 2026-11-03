Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

"Köyümüzde silah üretiliyor ama silah olduğu için ister istemez biraz ürpertici oluyor. Bunun bir spor dalı olduğunu anlattık. Bir olduk, iki olduk derken sayımız 100’lere ulaştı. Festivallere ve derneklerin yarışmalarına katılıyoruz. Çayımızı demliyoruz, aramızda ödül koyup yarışıyoruz. Bugüne de 'Atış günü' diyoruz. Spor yani, bir defa atan bir daha bırakamıyor."