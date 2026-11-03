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Yaşam

Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

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Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi’nde kadınlar, bir asırlık silah üretim geleneğini poligonlara taşıdı. Yöresel kıyafetleri ve şalvarlarıyla poligana gelen kadınlar, düzenledikleri trap atışı yarışmalarıyla hem spora renk katıyor hem de ustalıklarıyla dikkat çekiyor.

Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

Av tüfeği ve mühimmat üretimi yapan 20’den fazla fabrikanın bulunduğu Konya Huğlu’da atıcılık sporuna gönül veren kadınların bir kısmı, ilgilerini tüfek üretim sektöründe istihdam edilerek mesleğe de dönüştürüyor.

Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

Atıcılığa 13 yaşında başlayan 54 yaşındaki Halime Sandal, kadınların ilk başlarda silaha çekimser yaklaştığını ama zamanla spora dönüştürerek bu algıyı kırdıklarını vurguluyor.

Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

"Köyümüzde silah üretiliyor ama silah olduğu için ister istemez biraz ürpertici oluyor. Bunun bir spor dalı olduğunu anlattık. Bir olduk, iki olduk derken sayımız 100’lere ulaştı. Festivallere ve derneklerin yarışmalarına katılıyoruz. Çayımızı demliyoruz, aramızda ödül koyup yarışıyoruz. Bugüne de 'Atış günü' diyoruz. Spor yani, bir defa atan bir daha bırakamıyor."

Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

Atıcılığa arkadaşlarının teşvikiyle başlayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Gönül Uğur ise konsantrasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanıyor:

Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

"Başta 'Kadınlar silah mı atar?' diyenler oldu ama arkası geldi."

Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

"Halime ile birlikte hiç eline silah almamış bir arkadaşımıza öğrettik, ilk atışında hedefi 12'den vurdu. Konsantre olmak ve başarmak çok büyük bir duygu."

Konya'nın kadın nişancıları hedefi 12'den vuruyor

Huğlu Mahallesi Muhtarı Cihangir Sandal da geleneksel festival ve etkinliklerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular arasında Huğlulu kadınların atış becerileriyle her zaman öne çıktığını belirtiyor.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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