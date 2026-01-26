Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz'in kuzeyi için kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına uyarısında bulundu. Rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre, yüksek kesimlerde ise 60 ila 80 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşullarının, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmaları gibi riskler oluşturabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun kuzeyi, Tokat’ın kuzey ve doğu kesimleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.

HIZI 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİR

Rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre, yüksek kesimlerde ise 60 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Fırtınanın 26 Pazartesi günü saat 18.00’de başlayacağı, 28 Ocak Çarşamba günü sabah 06.00'ya kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yetkililer, kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

