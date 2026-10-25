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Yaşam

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı var! İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı var! İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son tahminlerine göre, yarın Türkiye’nin batı kesimlerinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Özellikle Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli sağanak beklenirken, bazı noktalarda yağışların şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı var! İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor

Pazartesi sabahından itibaren Aydın çevreleri ile İzmir’in güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış görülecek. 

Öğle saatlerinden sonra Denizli’de, Antalya’nın batısında ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

 

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı var! İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor

5 KENTE SARI KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı da yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu. 

Meteoroloji'nin tahminlerini paylaşan Bakanlık açıklamasına göre, Antalya, Denizli, Muğla, Aydın ve İzmir'e sarı kodlu uyarı verildi.

Güney Ege kıyılarında ise saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına da bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı var! İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul: Haftaya parçalı ve çok bulutlu bir havayla başlayacak kentte, salı günü kuvvetli sağanak bekleniyor. Hafta ortasında da yağışların aralıklarla etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Ankara: Başkentte pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Salı günü sağanak ihtimali artarken hafta ilerledikçe sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

İzmir: İzmir’de pazartesiden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Güney ve batı ilçelerinde yağışların kuvvetini artırması beklenirken yağışlı hava salı ve çarşamba günleri de kentte etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı var! İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor

YAĞIŞLI HAVA HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminine göre, salı günü yurdun geniş bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. 

Çarşamba günü yağışlı hava Marmara’nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun yanı sıra birçok doğu ilinde etkili olacak. 

Perşembe günü Güney Ege kıyıları dışında ülkenin büyük bölümünde sağanak geçişleri bekleniyor.

Cuma günü de Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlı hava etkisini koruyacak.

Yağışlarla birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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