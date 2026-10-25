Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı var! İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak bekleniyor

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul: Haftaya parçalı ve çok bulutlu bir havayla başlayacak kentte, salı günü kuvvetli sağanak bekleniyor. Hafta ortasında da yağışların aralıklarla etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Ankara: Başkentte pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Salı günü sağanak ihtimali artarken hafta ilerledikçe sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

İzmir: İzmir’de pazartesiden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Güney ve batı ilçelerinde yağışların kuvvetini artırması beklenirken yağışlı hava salı ve çarşamba günleri de kentte etkisini sürdürecek.