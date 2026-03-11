Meteoroloji’nin son verilerine göre Şubat yağışları 35 ilde son 66 yılın en yüksek seviyesini gördü. Yağışlarda normaline göre yüzde 75, 2025 yılı şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti. Şubatta en çok yağışı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye, en az yağışı metrekareye 51,5 kilogram ile Sinop aldı. İşte yağış rekoru kıran 35 il…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şubat ayına ilişkin analizlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde bu yıl şubatta metrekareye ortalama 136,8 kilogram yağış düştü. Yağışlarda normaline göre yüzde 75, 2025 yılı şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ

Yağışlar bu yıl, şubatta yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Uzun yıllar şubat yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 59,8 kilogram olarak kayıtlara geçiyordu.

NORMALİN 3 KATINI AŞTI

Yağışlar Kastamonu, Sinop ve Mardin çevreleri hariç yurdun büyük bölümünde normallerin üzerine çıktı. İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde ise normalin yaklaşık 3 katını aştı.

EN YÜKSEK YAĞIŞ NEREDE?

Şubatta en çok yağışı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye alırken, Osmaniye’yi sırasıyla Antalya (280,7), İzmir (275,7), Adana (261,9), Muğla (253), Manisa (241,9), Hatay (241,1), Kahramanmaraş (232,5), Tunceli (220,6) ve Aydın (216,3) takip etti.

En az yağışı ise metrekareye 51,5 kilogram ile Sinop aldı. Sinop'u, Iğdır (58,3), Ardahan (60,9), Kars (63,5) ve Aksaray (69) takip etti.

GEÇEN YILIN ÜZERİNDE

Bölge geneli yağışlar, tüm bölgelerde geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşirken, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde normallerinin ve geçen yıl yağışlarının 2 katından fazla yağış meydana geldi.

Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde 66, Karadeniz Bölgesi'nde 41, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 23, Marmara Bölgesi'nde son 16 yılın en yüksek yağış seviyeleri ölçüldü.

35 İLDE 66 YILLIK REKOR

Öte yandan yağışlar Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Manisa, Muğla, Çorum, Zonguldak ve Gaziantep başta olmak üzere 81 ilimizin 35'inde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ORTALAMA 17,1 GÜN YAĞIŞ

Türkiye genelinde şubatta ortalama 17,1 gün yağış görüldü. Normali 70,7 kilogram, geçen yıl şubat yağış oranı 50,3 kilogram olan Marmara Bölgesi'ne geçen ay, 133,3 kilogram yağış düştü. Yağışlarda, normaline göre yüzde 89, geçen yıl şubat yağışına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ ORANLARI

Marmara Bölgesi’ne geçen ay, 133,3 kilogram yağış düştü.

Ege Bölgesi'ne geçen ay 196,1 kilogram yağış düştü.

Akdeniz Bölgesi'ne geçen ay 226 kilogram yağış düştü.

İç Anadolu Bölgesi'ne geçen ay 86,5 kilogram yağış düştü.

Karadeniz Bölgesi'ne geçen ay 97,9 kilogram yağış düştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne geçen ay 127,4 kilogram yağış düştü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne geçen ay 134,6 kilogram yağış düştü.

