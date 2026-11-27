“İYİLİK BULAŞICIDIR"

Öğretmen Mehmet Arslan ise şöyle konuştu:

Öğrencilerimiz kimin borcunu ödediklerini bilmiyor. Borçları ödenen kişiler de bunu henüz bilmiyor. Onlar borçlarını ödemek için bakkala geldiklerinde, borçlarının Bedi Sabuncu Ortaokulu öğrencileri tarafından kapatıldığını öğrenecekler. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Öğrencilerimizin karşılık beklemeden, kimin için iyilik yaptıklarını bilmeden bu davranışı sergilemelerinin hem kendilerini hem de toplumu olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Biz Hataylılar olarak depremi, yokluğu ve acıyı çok yakından yaşadık. O dönemde yardımların bize nasıl ulaştığını gördük. Şimdi öğrencilerimiz de yardımlaşmayı yaşayarak öğreniyor.