Ortaokul öğrencilerinden kalp ısıtan hareket! Derste öğrendikleri 600 yıllık geleneği yaşattılar, yaşları küçük kalpleri büyük çocuklar
Osmanlı döneminden kalan yaklaşık 600 yıllık zimem defteri geleneği, Hatay’da 5’inci sınıf öğrencileri ile yeniden yaşatıldı. Ortaokul öğrencileri, harçlıklarıyla biriktirdikleri parayla mahallenin 20 bin TL'lik borçlarını ödedi.
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Bedi Sabuncu Ortaokulu’nun 5’inci sınıf öğrencilerinin yaptığı hareket duygulandırdı.
1 AY HARÇLIK BİRİKTİRDİLER
Sosyal bilgiler dersinde Osmanlı döneminden günümüze uzanan zimem defteri geleneğini öğrenen öğrenciler, geleneği bugün de yaşatmak istedi. Öğretmenleri Mehmet Arslan’ın öncülüğünde harekete geçen öğrenciler, bir ay boyunca ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirdi, bir kutuda birleştirdi.
20 BİN TL BORÇ KAPATTILAR
Paralarını bir araya getiren öğrenciler, mahalle bakkalına giderek veresiye defterindeki bazı borçları kapattı. Beşinci sınıf öğrencilerinin tamamının katkısıyla yaklaşık 20 bin TL toplandığı ve borçların kapatıldığı öğrenildi.
"YAKLAŞIK 600 YILLIK GELENEK”
Öğrencilerden Hatice Kübra Dönmez, yaklaşık 600 yıl önce uygulanan zimem uygulamasını yaşattıklarını belirterek şöyle konuştu:
Harçlıklarımızı biriktirerek öğretmenimize danıştık. Öğretmenimiz de uygun bulunca Bedi Sabuncu Ortaokulu’nda bir kutuda para topladık ve mahallemizin bakkalına geldik. Burada belirlediğimiz borçları kapattık. Borçlarını ödediğimiz kişiler de bizi tanımıyor, biz de onları tanımıyoruz. Bu uygulamayı yapmamızın amacı, geçmişten gelen bir geleneği yaşatmak, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek. Arkadaşlarımla birlikte birilerine yardım ettiğimiz için çok mutluyuz.
“KENDİMİZİ İYİ HİSSEDİYORUZ”
Öğrenci Özgür Bilgin, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte biriktirdiğimiz harçlıkları bir kutuda topladık ve okulumuzun yakınındaki bir bakkala geldik. Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen zimem defteri geleneğini yaşatmak için buradaki bazı borçları kapattık. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir iyilik yaptığımız için çok mutluyuz. Belki de borcunu ödediğimiz kişinin bu borcu ödeme imkânı yoktu. Ona yardımcı olabildiğimiz için kendimizi iyi hissediyoruz.
“HEPİMİZ ÇOK SEVİNÇLİYİZ"
Öğrenci Ahmet Furkan Temizkan, "Bir ay önce sosyal bilgiler öğretmenimiz bize ‘zimem’ defteri geleneğini anlattı. Biz de arkadaşlarımızla aramızda konuşarak annemizin ve babamızın verdiği harçlıkları biriktirdik ve bu bakkala geldik. Bakkalın veresiye defterindeki bazı borçları kapattığımız için çok mutluyuz. Bu çalışma sayesinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini öğrendik. Birilerine yardımcı olabildiğimiz için hepimiz çok sevinçliyiz" dedi.
“İYİLİK BULAŞICIDIR"
Öğretmen Mehmet Arslan ise şöyle konuştu:
Öğrencilerimiz kimin borcunu ödediklerini bilmiyor. Borçları ödenen kişiler de bunu henüz bilmiyor. Onlar borçlarını ödemek için bakkala geldiklerinde, borçlarının Bedi Sabuncu Ortaokulu öğrencileri tarafından kapatıldığını öğrenecekler. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Öğrencilerimizin karşılık beklemeden, kimin için iyilik yaptıklarını bilmeden bu davranışı sergilemelerinin hem kendilerini hem de toplumu olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Biz Hataylılar olarak depremi, yokluğu ve acıyı çok yakından yaşadık. O dönemde yardımların bize nasıl ulaştığını gördük. Şimdi öğrencilerimiz de yardımlaşmayı yaşayarak öğreniyor.