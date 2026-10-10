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Yaşam

Petra değil Kayseri! 60 santimetreye kadar daralan kanyona ziyaretçi akını

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Petra değil Kayseri! 60 santimetreye kadar daralan kanyona ziyaretçi akını

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Avla Kanyonu, doğal kaya oluşumları ve dar geçitleriyle ziyaretçilerine farklı bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

Petra değil Kayseri! 60 santimetreye kadar daralan kanyona ziyaretçi akını

 Soğanlı Vadisi'nin devamında yer alan kanyon, düzenlenen yürüyüş etkinlikleriyle keşfediliyor. 

Petra değil Kayseri! 60 santimetreye kadar daralan kanyona ziyaretçi akını

Fay kırığıyla oluşan ve sel sularının aşındırmasıyla bugünkü şeklini alan kanyon, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş güzergahıyla dikkati çekiyor. 

Petra değil Kayseri! 60 santimetreye kadar daralan kanyona ziyaretçi akını

Yer yer 60 santimetreye kadar daralan kanyonda yürüyüş yapanlar, yüksekliği 15 metreyi bulan inişli çıkışlı geçitlerden ilerliyor. 

Petra değil Kayseri! 60 santimetreye kadar daralan kanyona ziyaretçi akını

Doğal yapısıyla öne çıkan kanyon, doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Petra değil Kayseri! 60 santimetreye kadar daralan kanyona ziyaretçi akını

Kanyon aynı zamanda Ürdün'de bulunan Petra Antik Kenti'ne de benzetiliyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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