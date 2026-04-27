Roma Dönemine ait olan 1500 yıllık tarihi Altınlı Köprü, Çetintepe Baraj sularının yükselmesiyle gözden kayboldu.

Çetintepe Barajı’nda 2025 yılı Ağustos ayında ilk su tutumuna başlanılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Nisan tarihinde açılışı yapılan Çektintepe Barajı’ndaki su seviyesi her geçen gün biraz daha yükseldi. Yağışların bol olduğu bu kış mevsiminde, baraj göleti beklentilerin üzerinde bir seviyeye geldi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Altınlı Köprü’nün asırlar sonrasına sağlam olarak çıkması için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında restorasyonu tamamlandı.

En son TRT Haberin 2025 yılı Kasım ayında görüntülediği Roma dönemine ait 1500 yıllık Altınlı Köprüsü baraj suları altında kaldı. Dört kemerden oluşan ve 83 metre uzunluğundaki köprü baraj sularına gömüldü. 2021, 2025 ve 2026 yıllarına çekilen dron görüntülerinde köprünün sular altında kalması gözler önüne seriliyor.

