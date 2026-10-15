Sağanak, İstanbul'dan sonra rotayı o illere çevirdi: Bir ev yıkıldı, camilerden anonslar yapıldı

SAPANCA'DA 2 KATLI EV YIKILDI

Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkıldı, mahalleye ulaşım kapandı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu arada, Fevziye Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından dere kıyısında bulunan ve daha önce boşaltılan iki katlı ev yıkıldı.