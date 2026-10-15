Sağanak, İstanbul'dan sonra rotayı o illere çevirdi: Bir ev yıkıldı, camilerden anonslar yapıldı
İstanbul'dan sonra rotasını Sakarya, Kocaeli, Bursa, Zonguldak ve Düzce'ye çeviren şiddetli sağanak, 5 kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kocaeli'de bazı yollar çökerken, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dere kenarındaki iki katlı ev yıkılırken, camilerden uyarı anonsları yapıldı. Yağışın etkilediği diğer kentlerde ise sel ve su baskınları yaşandı.
İstanbul'u etkisi altına alan ve yönünü Sakarya, Kocaeli, Bursa, Zonguldak ve Düzce'ye çeviren şiddetli yağış ve fırtına, 5 kenti esir aldı.
SAKARYA
Sakarya'da dün gece başlayan sağanak, şehrin belli bölümlerinde etkisini sürdürüyor. Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'ndeki bir site sular altında kaldı.
SAPANCA'DA 2 KATLI EV YIKILDI
Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu köprü ve elektrik direkleri yıkıldı, mahalleye ulaşım kapandı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu arada, Fevziye Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından dere kıyısında bulunan ve daha önce boşaltılan iki katlı ev yıkıldı.
CAMİLERDEN ANONSLAR YAPILDI
Öte yandan Kaymakamlık tarafından sel riskine karşı mahalledeki camilerden uyarı anonsları yapıldı.
Hendek ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Çobanyatak Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Karasu ilçesinde de bazı yollar suyla kaplandı.
120 KİŞİ KURTARILDI
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sağanak nedeniyle mahsur kalan 120 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.
KOCAELİ'DE 1 KİŞİ KAYIP
Kocaeli Valiliği, sağanağın etkili olduğu kentte kayıp ihbarı yapılan 1 kişinin arandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "2 bin 219 personel ve 1363 araçla çalışmalar devam etmektedir. Kocaeli'de metrekareye 49 ile 214 kilogram arasında yağış düştüğü tespit edilmiştir. Toplam 2 bin 865 ihbar kaydı yapılmıştır. Acil Çağrı Merkezimize yapılan kayıp ihbarı sonucunda 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.
MEVYE BAHÇELERİNİ SU BASTI
Kocaeli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonucu Başiskele ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde bulunan ayva bahçesini su bastı.
KÖPRÜ YIKILDI
Başiskele ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi ile Kartepe ilçesi Karatepe Mahallesi'ni bağlayan köprü, kuvvetli sağanak sonucu derenin debisinin artması nedeniyle çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler yolu ulaşıma kapattı.
BURSA
Bursa'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde dere taşkını sebebiyle yaşanan su baskınında 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
DÜZCE
Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde su birikintilerine neden oldu. Alt geçitte biriken sular için ekipler harekete geçti.