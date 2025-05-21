Sporcuların merakla beklediği, ailelerin iple çektiği festival! 'Etnospor Kültür Festivali' yarın başlıyor

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek 'Etnospor Kültür Festivali', yarından itibaren dört gün sürecek. Bütün faaliyetlere ücretsiz olarak katılım sağlanan festival, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Atatürk Havalimanı'nda 35 ülkeden katılım sağlanacak olan festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Ziyaretçiler, okçuluk ve binicilik gibi birçok sporu tecrübe edebilecek.

Festivalde atlı sporlar ve güreş gösterileri yer alacak. Dayanışma obasında yapılacak sosyal sorumluluk etkinliklerinin de yer alacağı festivalde katılımcılar, kültürel çadır alanlarında farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayacak.

Enstrüman müzesi, toylar, çeşitli sergi ve sanat atölyelerinin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler, sahne etkinlikleri ve konserlere de katılım sağlayabilecek.

Çocuk sanat atölyeleri, şenlikler, etnopark aktiviteleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla çocuklar ve dezavantajlı gruplar da keyifli zaman geçirebilecek.

Ayrıca festivalde katılımcılar, birçok lezzeti ve dünya kahvelerini deneme fırsatı bulacak.

AİLELER İPLE ÇEKİYOR

7. Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunuyor.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek olan ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel sporlar ve oyunları ücretsiz olarak tecrübe etme fırsatı yakalıyor.

Aynı zamanda ziyaretçiler bu alanda bulunan atölyelerde geleneksel sanatlara dair tecrübe kazanıyor.

Festival boyunca doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda da bilgi edinme imkanına erişebiliyor.

Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebiliyor.

Dezavantajlı gruplara özel yapılacak etkinlikler ve müsabakalar da festivale renk katıyor. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara imkanlar sunuluyor.

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DÜNYA KÜLTÜRLERİ BU FESTİVALDE

Bu yılki festivalde Dünya Etnospor Birliği, ziyaretçilere dünyadaki farklı kültürleri tanıtacak.

Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunacak.

FESTİVALDE "AİLE OBASI" YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk defa Aile Obası kurulacak.

"Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek.

Aileler, kurulacak alanda geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecek.

Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.