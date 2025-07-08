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Bütün detayları düşünülmüş... Binlerce izlenme alıyor, beğeni yağıyor... Takipçiler isyan etti!

Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yapay Zeka, Dokuma, Bilgi Kirliliği, Sosyal Medya, Mısır Piramitleri, Haber
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Sosyal medyada bilim ve kültür içerikli yapay zeka videoları kullanıcıları yanıltmaya devam ediyor. "Mısır piramitleri farklı boyutlara açılıyor" başlıklı bir bilim sayfasının paylaşımı tepki topladı. Videonun binlerce beğeni ve paylaşım almasından dolayı da uzman isimler takipçilerini uyardı.

Yapay zeka video uygulamalarının ilerlemesiyle birlikte sosyal medyada insanları yanıltan içerikler de gelişmeye başladı.

Pek çok kişinin gerçeğinden ayıramadığı videoların başındaysa bilim ve kültür konulu içerikler geliyor. 

Belgesel konseptiyle veya gizli kamerayla çekilmiş izlenimi veren videolar üzerinden gizemli, ilgi çekici içerikler bilgi kirliliği için kullanılıyor. 

MISIR PİRAMİTLERİNİN GİZEMİ

Facebook, Instagram, TikTok ve X platformlarında bilim ve mühendislik konulu içerikler ilgi çekiyor. 

Özellikle bilim konulu videolarda "gizli kalmış, açıklanmayan bilgiler" konseptiyle işlenen içeriklerin başında Mısır piramitleri geliyor.

Mayalar, İnkalar, Afrika kabileleri, Göbeklitepe, Karahantepe ve daha pek çok antik medeniyetlere dair konular sosyal medya kullanıcılarını yanıltmak için bilim temalarıyla işleniyor. 

Takipçiler isyan etti! Bütün detayları düşünülmüş... Binlerce izlenme alıyor, beğeni yağıyor - 1. Resim

Mısır piramitlerinin farklı boyutlara açıldığı, içinde yeni yerlerin keşfedildiği üzerine yapılan yeni bir yapay zeka videosu da viral oldu. 

Bir bilim adamının yaka kamerasından çekilen görüntü konseptiyle verilen videoda araştırmacılar ilk defa keşfedilen mahzenler, mezarlıklar vs. buluyor. 

Bilim adamlarıyla birlikte uçan ışıklı drondan araştırmacıların kıyafetlerine kadar hatasıza yakın işlenen video pek çok kişi tarafından gerçek zannedildi ve beğenilerek paylaşıldı.

"KABAK TADI VERDİ"

Bilim paylaşımları yapan sayfanın etkileşim için takipçilerini manipüle etmesine kullanıcılar tepki gösterdi.

Kimileri "nasıl inşa ettiniz bunları" diye videoya inanırken, "takipten çıkılacak başka bir çakma bilim sayfası daha", "Böyle yalan dolan yapay zeka videosunu gerçek gibi paylaşanları dövmek lazım", "Bu yapay zeka kabak tadı vermeye başladı, kontrol altına alınmalı" şeklinde yorumlarla isyan etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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