Tekirdağ’da 2025 yılı boyunca yapılan 1424 çevre denetiminde mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen işletmelere toplam 131 milyon 796 bin 572 TL idari para cezası uygulandı, 25 işletmenin faaliyeti durduruldu. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan denetimlerde ise yükümlülüklerini yerine getirmeyen 9 atık su arıtma tesisine 14 milyon 711 bin 500 TL ceza kesildi.

Tekirdağ genelinde 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen çevre denetimlerinde çevre mevzuatına aykırı faaliyetlerde bulunan işletmelere toplam 131 milyon 796 bin 572 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yıl boyunca kent genelinde 1424 çevre denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ise ocak ayında 37, haziran ayında 33 olmak üzere toplam 70 denetim yapıldı. Bu süreçte alınan 62 atık su numunesinin analiz edilmesi sonucu, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen 9 atık su arıtma tesisine toplam 14 milyon 711 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, çevre kirliliğinin önlenmesi ve Marmara Denizi’nin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

