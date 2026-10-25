Termometreler eksi 6 derece! Araçların camı buz tuttu, her an kar yağabilir

BUZLARIN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEDİLER

Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı.