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Yaşam

Termometreler eksi 6 derece! Araçların camı buz tuttu, her an kar yağabilir

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Termometreler eksi 6 derece! Araçların camı buz tuttu, her an kar yağabilir

Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü Kars’ta araçların camları buz tuttu. Sıcaklığın geceleri eksi 4’e kadar düştüğünü belirten sürücüler, buzların çözülmesini beklerken bir yandan da kar yağışı bekliyor.

Termometreler eksi 6 derece! Araçların camı buz tuttu, her an kar yağabilir

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta sabah erken saatlerde termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuk nedeniyle açık alanda park edilen çok sayıda aracın camları ise buzla kaplandı.  

Termometreler eksi 6 derece! Araçların camı buz tuttu, her an kar yağabilir

ARAÇLAR BUZ TUTTU

Sıcaklığın eksilere düştüğü, havanın soğuduğu Kars’ta gözler kar yağışının ne zaman başlayacağın çevrilmişken, sabah saatlerinde araçlar soğuktan buz tuttu. Araçlarının yanına gelen sürücüler buz tutan camlarla karşılaştı. Ellerine kazıyıcı ve çeşitli aparatlar alan vatandaşlar, araçlarının ön ve arka camlarında oluşan buz tabakasını temizlemeye çalıştı.

Termometreler eksi 6 derece! Araçların camı buz tuttu, her an kar yağabilir

“HER AN KAR YAĞABİLİR”

Kars'ta karın yağmasına kısa süre kaldığını ifade eden Hasan Yolcu, "Geceleri eksi 4, eksi 5'i bulmaya başladı. Kışa hazırlandık, kışı göreceğiz. Her an kar yağabilir. Hazırlıklıyız zaten camlarımızda geceleri buz tutuyor. Sabah kazımak zorunda kalıyoruz. Hayırlı kışlar gelsin bakalım" dedi.

Termometreler eksi 6 derece! Araçların camı buz tuttu, her an kar yağabilir

BUZLARIN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEDİLER

Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı.

Termometreler eksi 6 derece! Araçların camı buz tuttu, her an kar yağabilir

DONDURUCU SOĞUK

Park halindeki araçların yanı sıra bazı bölgelerde kırağı oluşması da dikkat çekerken, dondurucu hava kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hissedild. 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kars
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