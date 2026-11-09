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Yaşam

Yılın ilk kar tatili haberi geldi! 2 ilde 9 ilçede eğitime ara

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Yılın ilk kar tatili haberi geldi! 2 ilde 9 ilçede eğitime ara
Başlık ResmiYılın ilk kar tatili haberi geldi! 2 ilde 9 ilçede eğitime ara

Yılın ilk kar yağışı ve olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi. Van'da 7, Trabzon'da 2 olmak üzere toplam 9 ilçede yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

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Kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte yılın ilk kar kaynaklı eğitim arası kararları da geldi. Van ve Trabzon'da etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle iki ilde toplam 8 ilçede taşımalı eğitim geçici olarak durduruldu.

Van'da Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar, Edremit ve Erciş kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine dikkat çekilerek ilçede etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipinin ulaşımda oluşturabileceği riskler nedeniyle karar alındığı belirtildi.

Yılın ilk kar tatili haberi geldi! 2 ilde 9 ilçede eğitime ara
Başlık ResmiYılın ilk kar tatili haberi geldi! 2 ilde 9 ilçede eğitime ara
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Diğer beş ilçede de yoğun kar, tipi ve buzlanma tehlikesinin tatil kararında etkili olduğu bildirildi.

TRABZON'DA İKİ İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Kar yağışı Trabzon'un yüksek kesimlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde de 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim yapılamayacağı açıklandı.

Yılın ilk kar tatili haberi geldi! 2 ilde 9 ilçede eğitime ara
Başlık ResmiYılın ilk kar tatili haberi geldi! 2 ilde 9 ilçede eğitime ara
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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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