15 yıl hapisle aranıyordu! Polis yakalamak için vinçle gitti

15 yıl hapisle aranıyordu! Polis yakalamak için vinçle gitti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 15 yıl 5 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü, saklandığı iş hanına vinç yardımıyla girerek yakaladı.

Hatay'da firari hükümlü saklandığı iş hanına vinç yardımıyla giren polislerce yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü B.Y'nin, Savaş Mahallesi'ndeki iş hanının 5'inci katında saklandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler, hükümlünün kapıyı açmaması üzerine belediyeden vinç talebinde bulundu.

POLİS VİNÇLE ÇIKTI

Polis ekipleri, bölgeye gelen vincin sepetine binerek hükümlünün saklandığı 5. kata çıktı. İş yerine pencereden giren ekipler, B.Y'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

