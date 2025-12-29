Anadolu Ajansı • Adana
Adana'da yasa dışı ameliyat yapan 3 zanlı gözaltına alındı
Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Adreslerde 4 bin 655 ilaç ve 1470 tıbbi cihaz ele geçirildi. Polis ekipleri, ikametlere gelen kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar hakkında "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.
