Amasya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burak A. yönetimindeki otomobil, Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat K.'nin kullandığı araba ile kafa kafaya çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E. ile diğer otomobildeki Mehmet M. ve Arif E. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekipleri çabasıyla kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör:SEVDA KILIÇ

