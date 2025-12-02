Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Feci kazada araba hurda yığınına dönerken içinde bulunan 2 genç ise hayatını kaybetti.

Kaza, Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı.

ARABA HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat‘ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Editör:SEVDA KILIÇ

