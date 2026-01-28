Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan birinin, Kemer ilçesindeki şüpheli ölüm olayıyla bağlantısı olduğu tespit edildi.

Antalya'da Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLAYIYLA BAĞLANTISI ÇIKTI

Ayrıca yakalanan şüphelilerden birinin, 18 Ağustos 2025'te Kemer ilçesinde kaldığı otelde ölü bulunan ve otopsi sonucunda "uyuşturucu zehirlenmesi" tespit edilen kişinin şüpheli ölüm olayıyla bağlantısı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

