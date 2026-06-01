Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü, acılı ailenin saldırısına uğradı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde iddiaya göre, Y.D. yönetimindeki otomobil, 3 yaşındaki Emir Efe Yılmaz'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Tedavi altına alınan Emir Efe Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, çocuğun sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü Y.D., hayatını kaybeden çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı.

Araçla çarptığı çocuk öldü! Hastanede linç edildi

Sürücünün darbedildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

