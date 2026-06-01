İhlas Haber Ajansı
Araçla çarptığı çocuk öldü! Hastanede linç edildi
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü, acılı ailenin saldırısına uğradı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki bir çocuk hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, hayatını kaybeden çocuğun yakınları hastaneye gelen sürücüye saldırdı.
- Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi.
- Y.D. yönetimindeki otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emir Efe Yılmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- Hastaneye gelen sürücü Y.D., hayatını kaybeden çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı.
- Sürücünün darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde iddiaya göre, Y.D. yönetimindeki otomobil, 3 yaşındaki Emir Efe Yılmaz'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR
Tedavi altına alınan Emir Efe Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, çocuğun sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü Y.D., hayatını kaybeden çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı.
Sürücünün darbedildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
