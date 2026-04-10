Aydın Efeler'de ailesini geçindirebilmek için gündelik temizliğe giden Dilek Turan, 5. kattaki bir dairenin camlarını silerken yere düştü. Hastaneye kaldırılan Turan hayatını kaybetti. Geride kalan eşyaları ise yürekleri bir kere daha yaktı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Hasan Efendi Mahallesi, Münir Özkul Sokak'ta saat 19.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi. Gündelikçilik yaparak ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan 44 yaşındaki Dilek Turan, 5. katta bulunan dairenin camlarını silerken dengesini kaybetti. Metrelerce yüksekten beton zemine düşen kadın, kanlar içinde kaldı.

Aydın'da acı olay! Camdan düşen gündelikçi kadın canından oldu

HASTANEDEN KAHREDEN HABER...

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dilek Turan, doktorların bütün çabalarına rağmen kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Aydın'da acı olay! Camdan düşen gündelikçi kadın canından oldu

GERİYE TERLİĞİ KALDI

Bu arada, talihsiz kadının temizlik yaparken kullandığı deterjanın kutusu ile terliği olay yerinde kaldı. Bu görüntüler yürek burktu.

Aydın'da acı olay! Camdan düşen gündelikçi kadın canından oldu

