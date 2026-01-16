Çankırı'da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Çankırı'da Ömer Faruk K. (28) idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Ilgaz Gaziler köyü mevkisinde kaldırıma çarptı.

Savrularak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki Mardonbek O'nun kullandığı yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Çankırı'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Nisanur K. (27), Begüm Sare K. (1) ve Hatice Şeyma Y. (20) yaralandı.

İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibine teslim edildi. Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

