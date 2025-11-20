İstanbul Üsküdar'da komşular arasında ‘evimin önüne çöp attın' iddiasıyla başlayan tartışmada komşusu Kenan Hamarat'ı öldüren Erol K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Erol K. Hakkında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Erol K. hakkında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Erol K. 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, şüpheli Erol K.'nın, Kenan Hamarat'a birden fazla kez ekmek bıçağı ile saldırdığı, otopsi raporunda ise maktulün ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Nisan saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavganın taraflarından Kenan Hamarat, cadde üzerinde bulunan bir kokoreççiye girmişti. Kavganın diğer tarafı olan Erol K. ise kokoreç dükkanındaki Hamarat'ı bıçaklayarak yaralamıştı.

Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol K. bir süre sonra emniyete giderek teslim olmuştu. Adliyeye sevk edilen Erol K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ABDULLAH AYDEMİR

