Çorum'da bir maganda tarafından sokak ortasında tabancayla havaya açılan ateş sonucu kurşun, bir apartman dairesinin balkon camına isabet etti. Şans eseri olayda kimseye bir şey olmadı.

Gece saatlerinde Ata 1. Cadde üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Kurşun, bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkon camına isabet etti.

Çorum'da yürekler ağza geldi! Maganda kurşunu bir daireye isabet etti

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, silah sesleri üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada iki boş kovan bulundu.

Polis, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

