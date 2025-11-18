Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 katlı binada meydana gelen yangın bina sakinleri ve mahalleliler arasında korkuya neden oldu. Binayı tahliye edemeyen 3 bina sakini dumandan etkilendi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2111 sokakta bulunan 5 katlı binanın 1’inci katında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 1’inci katında henüz belirlenemeyen sebeplerle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

1’inci katta meydana yelen yangın sebebiyle binayı tahliye edemeyen 3 bina sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bina sakinlerinin ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Yangın sonrasında binanın yanan katında itfaiye ve olay yeri inceleme polisleri tarafından yangının başlama sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası