Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda davetli olarak bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Salon içinde başlayan arbede sokağa taşarken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yaşanan kavga, davetlilere korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile fertleri, düğün için geldikleri salonda karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü atışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SALONDA BAŞLADI, DIŞARI TAŞTI

Salon içerisinde başlayan arbede, düğün devam ederken dışarı taştı. Sokakta devam eden kavgada taraflar birbirlerine taş, yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlarda bir kişinin, pamuk şekerin asılı olduğu sopayı alarak kavgaya karışması dikkat çekti.

Yaşanan olaylar, hem düğün salonunun güvenlik kameralarına hem de çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve kalabalığın kavgayı ayırmakta zorlandığı anlar yer aldı.

Kavga, çevredeki esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

