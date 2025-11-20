Rüstem Ç., kaybolan eşini bulmak için ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına başvurarak canlı yayına çıkmıştı. Ancak kısa süre sonra olay farklı bir boyut kazandı. İddiaya göre Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu eşini oğlunun arkadaşıyla birlikte bir otel odasında yakaladı. Öfkesine hakim olamayan Rüstem Ç., eşini darbetti, yanında bulunan genci ise yaraladı.

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

EŞİNİ OĞLUNUN ARKADAŞIYLA OTELDE YAKALADI

İddiaya göre 5 çocuk annesi Nimet Ç. (50), 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. (52) ile yaşadığı evden 27 Eylül'de ayrıldı. Rüstem Ç., bu süreçte eşine ulaşamadı. Bir süre sonra iddiaya göre Rüstem Ç. eşinin nerede olduğunu öğrendi. Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı Mehmet U.'nun (28) Kağıthane'de kaldıkları otele giriş yaptığını öğrendi.

Esra Erol’un programında arıyordu! Kayıp eşini oğlunun arkadaşıyla otelde bastı

İÇERİ GİZLİCE GİRMİŞ

Rüstem Ç., akşam saatlerinde boşanma aşamasındaki eşiyle Mehmet U.‘nun kaldığı otele gizlice girdi. İddiaya göre Rüstem Ç. ikilinin bir odada aldıklarını gördü. Çılgına dönen Rüstem Ç. ile eşi Nimet Ç. arasında tartışma çıktı.

Esra Erol’un programında arıyordu! Kayıp eşini oğlunun arkadaşıyla otelde bastı

İKİSİNİ DE YARALADI

Tartışma sırasında Rüstem Ç. boşanma aşamasındaki eşini darbettikten sonra Mehmet U.'yu yaraladı. Bu sırada taraflar arasında giren bir kişi elindeki süpürgeyle Rüstem Ç.'ye vurarak onu durdurmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esra Erol’un programında arıyordu! Kayıp eşini oğlunun arkadaşıyla otelde bastı

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet U. ve Nimet Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı, Nimet Ç.'nin ise bileğinden yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan Rüstem Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası