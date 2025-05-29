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Fethiye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fethiye'de korkunç bir kaza meydana geldi. Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Fethiye Adliye Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Fethiye Adliye Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Basri K. idaresindeki 07 K 3391 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Yaşar A. yönetimindeki 35 JJ 566 plakalı otomobille çarpıştı. 

Fethiye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler Yaşar A. ve Basri K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Gönül A. ve İskender B. yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralılardan İskender B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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