Adana'da 10 yıl önce müteahhit R.Y.'den ev satın almak için para veren ancak evini alamayan Soner Sucu, tartıştığı R.Y.'nin oğlunu öldürüp intihar etti.

Her şey Adana'da 10 yıl önce ev sahibi olma hayali kuran 32 yaşındaki Soner Sucu'nun, müeahhit R.Y. ile tanışmasıyla başladı. Sucu ev almak için R.Y.'ye parasını verdi.

Ancak aradan geçen süreye rağmen Sucu evini alamadı. R.Y.’ye ait inşaat şirketine gelen Sucu, müteahhidin oğlu Ramazan Can Y. (33) ile tartışmaya başladı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sucu, Ramazan Can Y.'yi tabancayla başından vurdu.

Sucu ardından kendi başına ateş ederek hayatına son verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ramazan Can Y., kaldırdığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

