İstanbul Fatih'te Mısır Çarşısı girişinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te tarihi Mısır Çarşısı girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olan A.U ile B.A tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, B.A. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek A.U'yu yaraladı. Olay yerine yakın olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, saldırganı yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

BAŞINDA BEKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Alacak verecek iddiası nedeniyle yaşanan silahlı yaralama sonrası B.A.’nın olaydan sonra yaralının başında beklediği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası