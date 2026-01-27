İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platform üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonda yakalandı. Siber polisler tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı, işletmelere gelen kişilerin telefonları üzerinden ya da fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlendi.

600 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ

Resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yıllarında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

