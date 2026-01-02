Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik kazası meydana geldi.

Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personel ile olay yerine intikal eden ekipler, kaza mahalline ulaştı.

Olay yerine varıldığında bir otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü.

İzmir-İstanbul Otoyolunda şarampole devrilen otomobilde can pazarı!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Hafize Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

