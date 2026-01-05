Anadolu Ajansı • Balçova
İzmir'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı
İzmir'in Balçova ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
İzmir'in Balçova ilçesi İzmir Çevre Yolu'nda Balçova istikametinde seyreden 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
