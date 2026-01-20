Karabük’te kapısına gelen kızının erkek arkadaşını av tüfeğiyle ayağından vurarak yaralayan baba, daha sonra evinin camından rastgele havaya ateş açarak mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanı’nda meydana geldi. Beş katlı apartmanın son katında oturan ve alkollü olduğu öğrenilen Murat K., gece yarısı kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti.

AYAĞINDAN VURULAN GENÇ KIZ ARKADAŞI İLE KAÇTI

Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte can havliyle apartmandan kaçtı. Öfkeli adam daha sonra cama çıkarak rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ VETERİNER YAPTI

Yaralı Berk H. ise bir arka sokakta bulunan bir binaya sığındı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan veteriner hekim Ahmet Okan Güneş, iş yerinin bulunduğu apartmana sığınan yaralı gence sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner hekim Güneş, yaralı gence turnike uygulayarak kanamayı durdurduğunu ve yaralı bölgeyi temiz tuttuğunu belirtti. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Berk H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜFEĞİ ATIP TESLİM OLDU

Polis ekipleri, çelik yelek giyerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çağrılar üzerine Murat K., tüfekteki fişekleri apartman bahçesine atarak teslim olacağını bildirdi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

"POLİS GELMEYİNCE BEN VURDUM"

Apartman çıkışında polis eşliğinde ekip aracına bindirilen Murat K’in, "Polislere ateş etmedim. Kapıma geldi dayandı. Polisi aradım, gelmeyince ben de vurdum" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, ayağından yaralanan Berk H.’nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

