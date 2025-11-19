Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yoldan çıkarak tarlada takla atan otomobildeki iki kardeş hayatını kaybetti.

Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkiinde Emin Kesginci idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak zemine çarptı.

Savrulup 100 metre sürüklenen otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada Emin Kesginci ile 37 yaşındaki kardeşi Reyhan Keskinci ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KARDEŞ ÖLDÜ

Tedavi altına alınan iki kardeş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Aracın hava yastıklarının açılmadığı görüldü.

ABDULLAH AYDEMİR

