Kayınpederi tarafından katledildi! Kızının ifadesi kan dondurdu: Babam tuttu, dedem kesti!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arslan için Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arslan'ın annesi Makbule Gürkan, babası Cemal Gürkan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Arslan'ın cenazesi kadınlar tarafından taşındı. Ayrıca cenazede kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sloganlar da atıldı.

"BABAM TUTTU, DEDEM DE ANNEMİ KESTİ"

Hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ise Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşinin de olayın yaşandığı esnada olay yerinde olduğunu iddia etti.

Cinayetin işlendiği günü anlatan Arslan'ın kız kardeşi Yaprak Nar "Kardeşim kızını anaokulunda oryantasyondan yarım gün alıp eve geçiyor. Bunlar da evin dışındaki kameraları izliyorlar, bakıyorlar ki evde. Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar, içeri giriyorlar. Kayınpederi diyor ki 'Ben halledeceğim'. Mutfağa gidip bir tane bıçak alıyor. Kardeşim kızıyla yalnız. Kızı diyor ki; 'Dedem bıçağı anneme batırdı, annem dışarı kaçtı, kaçınca düşmüş. Kafasında şurasında kocaman bir darbe var. Babam tuttu, dedem de annemi kesti, annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm. Annem de bana çok kötü baktı. Ben gözlerimle ilk defa öyle kötü gördüm'. Bütün bunlar beş yaşındaki kızının önünde yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

NAFAKA ÖDEMEYİ DE KABUL ETMEMİŞ

Acılı aile adalet isterken, Nar açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Şimdi içerideler. Ama adalet istiyoruz. Böyle olur mu ya? Aklına esen gidip birini öldürebilir mi ya? Bu ayın 23'ünde davaları vardı. Gelmişlerdi annemlere oturmuşlardı. Biz nafaka vermeyeceğiz dediler. Tamam dedik. Zaten herkesin işi gücü var. Bakın kadın cinayetleri oluyor. Güzellikle ayrılalım. Herkes kendi yoluna baksın. Bir ayrılanlar bunlar da değil. Tamam demişler. Ondan sonra evden çıkınca işte oraya gitmişler ve bunlar yaşanmış"

Site yöneticilerinden İhsan Kaplan bir gürültü duyduktan sonra olay yerine gittiklerini, o anda durumu öğrendiklerini anlattı.

Olayı duyduklarında şaşkınlık yaşadıklarını belirten Kaplan, ailenin bu zamana kadar hiçbir tartışmasına şahit olmadıklarını ifade etti.