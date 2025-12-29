Anadolu Ajansı • Kayseri
Kayseri'de işçi servisiyle tır çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisi minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Orhan Ö. idaresindeki işçileri taşıyan minibüs, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8’inci Cadde'de Doğan Ö.'nün kullandığı tırla çarpıştı.
11 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsüyle minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
