Bursa’nın Kumyaka Mahallesi’nde zeytinlikteki su kuyusunda yaşanan metan gazı faciası ucuz atlatıldı. Kuyuda fenalaşan babasını kurtarmak isteyen 17 yaşındaki genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Bursa’nın Kumyaka Mahallesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre, zeytinlik alanda bulunan kuyuyu temizlemek isteyen baba, kuyu içerisinde biriken metan gazından etkilenerek fenalaştı.

Babalarının uzun süre kuyudan çıkmadığını fark eden 17 yaşındaki Efe, yardım etmek amacıyla kuyuya indi. Ancak genç de gazdan etkilenerek fenalaştı ve kuyuya düştü. Olayı gören bağ evinde bulunan aile bireyleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BABA KUYUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri ile jandarma ve polis sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu baba kuyudan çıkarılarak kurtarıldı.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ

Kuyudan çıkarılan Efe’ye ise olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan müdahaleyle hayata döndürülen genç, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin kuyu ve çevresinde incelemeleri sürüyor.

