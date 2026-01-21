Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerinin molotofkokteyliyle kundaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, eylemin yurt dışı bağlantılı firari bir suç örgütü yöneticisinin talimatıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Güvenlik kamerası incelemeleri ve ifadeler doğrultusunda olaya destek verdikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinin molotofkokteyliyle kundaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamda gözaltına alınan İ.E.U. ve O.K'nin ifadesi doğrultusunda olayın yurt dışı bağlantılı firari suç örgütü yöneticisi Ü.A'nın talimatıyla gerçekleştirildiği tespit edildi. İ.E.U. ve O.K'nin tutuklanmasının ardından geniş kapsamlı çalışmaya devam eden ekipler 65 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek, H.B.D, Y.C.Ş, B.D, R.A. ve E.Ö'nün de kundaklama olayında desteğinin olduğunu belirledi.

İŞ YERİNE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Polis ekipleri ayrıca İ.E.U'nin, suç örgütü yöneticisi Ü.A'dan aldığı talimat doğrultusunda ruhsatsız silahla Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine saldırı girişiminde bulunduğunu, başarılı olamayınca söz konusu silahı M.A'ya teslim ettiğini tespit etti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.B.D, Y.C.Ş, B.D, R.A, E.Ö. ve M.A, gözaltına alındı. M.A'nın ikametinde yapılan aramada eylemde kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

