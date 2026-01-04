Tekirdağ'da fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çorlu ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa yer temin ettikleri ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası