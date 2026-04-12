TikTok'ta terör propagandası iddiası! Ekipler harekete geçti
Samsun'da çalışan iki inşaat işçisinin, TikTok'ta açtıkları canlı yayında terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürüldü. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatta çalışan iki işçi, TikTok'ta canlı yayın sırasında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edildi.
- Olayın ardından Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.S.Ş. (20) ve N.Y. (19) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemede ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde sosyal medyada yapılan bir canlı yayın, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
İddiaya göre, Yakıntaş Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan iki işçi, TikTok üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayında PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren ifadeler kullandı.
İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu yayının kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine olay kamuoyunda tepki topladı. Gelen ihbarları değerlendiren Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Kimlikleri tespit edilen M.S.Ş. (20) ve N.Y. (19), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Nöbetçi mahkemede ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.