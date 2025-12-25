Tokat'ın Turhal ilçesinde bir mekanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bir kadın hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tokat-Turhal kara yolu üzerinde, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çaylı Köyü yakınlarında bulunan bir mekanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, M.B.S. isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

