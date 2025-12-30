Kütahya'da umreye gitmek isteyen 23 kişiden, kişi başı 1100–1250 dolar alan 68 yaşındaki bir şahıs, toplanan paraları dolandırıldığını öne sürerek başka bir kişiye kaptırdığını söyledi. Şüpheli şahıs ifadesinde, mağdurlardan toplamda 31 bin 850 dolar ve 107 bin TL aldığını, paranın bir kısmını kumar ve bahis oynadığını kabul etti. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve iş yerinin mesul müdürü 68 yaşındaki Bünyamin A., umreye gitmek isteyen 23 kişiyle anlaşma sağladı. Müştekilerin, kişi başı 1100 ile 1250 dolar arasında değişen ücretler ödediği öğrenildi.

"PARALARI BAŞKA BİR DOLANDIRICIYA KAPTIRDIM" DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran müştekiler, Umre organizasyonu hakkında bilgi almak için şüpheliyle görüştüklerinde, Bünyamin A.'nın topladığı paraları kandırılarak başka bir dolandırıcıya kaptırdığını söylediğini beyan etti. Bunun üzerine olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

KUMAR VE BAHİS İTİRAFI

Aynı gün yakalanan şüpheli Bünyamin A.'nın ifadesinde, müştekilerden toplamda 31 bin 850 dolar ve 107 bin TL aldığını kabul ettiği öğrenildi. Bünyamin A.'nın bu paraların bir kısmını uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla kumar ve bahis oynadığını, parayı geri alabilmek ve bloke edilen hesabını açtırmak amacıyla Ciristina Georgieva isimli bir kişiye gönderdiğini söylediği belirtildi. Ayrıca 110 bin TL'lik kısmı ise umre masrafları için turizm firmasına gönderdiğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli Bünyamin A., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 26 Aralık'ta gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bünyamin A., tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası