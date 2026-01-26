Samsun’da yasak ilişki yaşadığı erkekle buluşan 3 çocuk annesi kadın, çıkan tartışmanın ardından cinayet işledi. Olay sonrası polise teslim olan kadının ifadesi dikkat çekti.

24 Ocak akşamı Samsun’un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde park halindeki hafif ticari araçta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, evli ve 3 çocuk annesi Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli ve 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve olay cinayetle sonuçlandı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit M.’ye saldırdı. Olayın ardından kadın, cinayette kullandığı aletlerle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Ferit M.’nin cansız bedenini araç içerisinde buldu.

ŞİDDET VE TEHDİT İDDİASI

Gözaltına alınan Gamze S.’nin ifadesinde, Ferit M. ile uzun süredir ilişki yaşadığını ancak ayrılmak istemesi üzerine tehdit edilmeye başlandığını söylediği öğrenildi. Gamze S., Ferit M.’nin daha önce kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, kemerle darbettiğini ve biber gazı sıktığını öne sürdü.

Yaklaşık 10 gün önce Ferit M.’nin umreden döndükten sonra kendisini sürekli aradığını belirten Gamze S., olay günü annesinin evindeyken Ferit M.’nin yakında olduğunu söyleyerek mesaj attığını ifade etti.

"SATIRLA BİRKAÇ KEZ DAHA VURDUM"

Gamze S. yaşananları şöyle anlattı:

"Araca binip şehir hastanesi yoluna gittik. Ferit burada beni tehdit etti. Oğlum 10 gün önce ilişkimizi öğrenmişti. Oğlum Ferit ile gittiğimizi gördü. Şehir hastanesi yoluna gittik. Burada beni tehdit etti, ilişkiye girmek istedi. İkna edip oğlum Aydın’ı da araca alıp, yeniden olay yerine geldik. Oğlum aracın önünde, ben arkada oturuyordum. Ferit alkolüydü. Elindeki içki şişesini havaya kaldırdı. Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce ardından yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum. Olay sırasında bıçak ve satırı kendim kullandım. Oğlum ve eşim herhangi bir kesici alet kullanmadı."

TELEFON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Gamze S., olay sonrası Ferit M.’nin cep telefonunu araçtan aldığını, telefonun içinde kendisine ait özel görüntüler bulunduğu için oğluna yok etmesini söylediğini kabul etti. Telefonun daha sonra nereye atıldığını bilmediğini söyledi.

Daha önce Ferit M. hakkında tehdit ve darp gerekçesiyle iki kez şikâyetçi olduğunu belirten Gamze S., aldığı son tedbir kararının olaydan kısa süre önce sona erdiğini de ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

