Heniyye'nin konutu mercek altında! "Küçük bir patlama sesi duyduk"

Heniyye suikastının gerçekleştiği konut mercek altına alındı. Uydu görüntülerinde konutun üst katındaki dairenin hasar alarak yandığı görülürken enkaz parçalarının konuttan düştüğü gözlendi. Bölge sakinleri olaydan iki gün önce yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını olay sırasında büyük değil küçük bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

Heniyye suikastından 'haberdar olmayan' Blinken iki tarafa da seslendi

Heniyye suikastından 'haberdar olmayan' Blinken iki tarafa da seslendi

Dünya Hamas lideri Heniyye'nin suikastını konuşuyor. Olaydan sonra Hamas liderinin nasıl bir yerde korunduğu tartışmaları başlarken İranlı sosyal medya kullanıcıları Tahran'ın kuzeyinde bulunan Sadabat Sarayı Partı çevresini işaret etti.

Son olarak İran Devrim Muhafızlarına yakın haber gruplarının aralarında olduğu bazı yarı resmi kaynaklar da iddiaların yoğunlaştığı yer ve konutun görsellerini servis etmeye başladı.

Fotoğrafta, konutun üst katındaki bir dairenin hasar alarak yandığı, üzerinin örtüyle kapatıldığı, bina zeminine konuttan enkaz parçaları düştüğü fark ediliyor.

BİNA DAĞLARA BAKIYOR

Ftoğraftaki binanın yapısını ve konumunu, açık erişimli uydu görüntüleriyle yaptığı karşılaştırmada, detaylar tamamen örtüşüyor.

Fotoğraftaki bina, Heniyye'nin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından korunduğu bildirilen yerleşke içinde yer alıyor.

Bina, müze ve tarihi yapıların yoğunlaştığı Sadabat Sarayı Parkı, çevresindeki ormanlık bölgenin kuzeyine bitişik konumda.

Açık erişimli uydu görüntülerinde, Heniyye'nin bulunduğu binanın, DMO'nun koruduğu yerleşke içinde, kısmen kent tarafına ama büyük ölçüde dağlara bakan geniş bir cepheye sahip olduğu fark ediliyor.

Yüksekliği ve etrafının açık olması nedeniyle, Heniyye'nin misafir edildiği bina, yerleşkenin uzağından ya da dağlık araziden rahatlıkla görülebiliyor.

BÖLGE SAKİNLERİ ANLATTI

Sosyal medya üzerinden, İran'nın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden Sadabat Sarayı Parkı çevresinde yaşayan mahalle sakinlerine ulaştı.

Mahalle sakinleri, Heniyye'nin DMO yerleşkesinde kalıp kalmadığına dair bilgilerinin olmadığını, ancak suikast gecesinden iki gün önce yerleşke çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını fark ettiklerini, normalde açık olan birçok yolun askerler tarafından kapatıldığını anlattı.

"HAFİF BİR PATLAMA DUYDUK"

İki gün boyunca yerleşkeye özel korumaların eşlik ettiği onlarca araçtan oluşan konvoyların gelip gittiğini anlatan sakinlerden biri ise suikast gecesi için, "Gece 02.00 civarında bir ses duyduk. Büyük bir patlama sesi değildi. Hafif bir patlamaya benzeyen bir ses duyduk." dedi.