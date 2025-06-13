15 yaşındaki hayvansever genç kız başıboş köpekler tarafından parçalandı

15 yaşındaki Makayla Fortner başıboş köpek sürüsü tarafından paramparça edildi. Yaklaşık 30-40 köpeğin aç bırakıldığını fark eden genç kız yardım etmek isterken korkunç bir saldırı sonucu öldürüldü.

Evinin yakındaki bir arazide aç bırakılan köpekleri beslemeye çalıştığı sırada köpek sürüsünün korkunç saldırısına uğrayan 15 yaşındaki Makayla Fortner hayatını kaybetti.

ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde meydana başıboş köpek olayı sonrasında parçalanan genç kız gündem oldu.

Daily Mail'in haberine göre Çarşamba günü saat 12'den kısa bir süre sonra Alexander'daki White Oak Drive'da bir evde ölü bulunan 15 yaşındaki Makayla Fortner, aniden kendisine saldıran köpekleri beslemeye çalışıyordu.

Makayla ve annesi Stephanie Wilkie kısa bir süre önce hayvanların bakımsız hallerini fark ettikten sonra bakımlarına yardımcı olmak için devreye girmişlerdi.

YETKİLİLER BAŞIBOŞ KÖPEKLERİ UYUTTU

Genç kız, komşularının sahipleri tarafından kontrol edilmediğini ve bazen mahallede başıboş dolaştıklarını söylediği köpekler için kalıcı evler de bulmaya çalışıyordu.

Mahalle sakinleri, Saline County yetkililerine hayvanlar hakkında birçok defa şikayette bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Saldırının ardından yetkilileri, mülkte ele geçirilen 14 köpeğin tamamına ötenazi uygulandı. Sadece evin içinde kilitli olan dört köpek arazide bırakıldı.

"HÜKÜMETİMİZ BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Daily Mail'e konuşan bölge sakinlerinden Ralph Murphy şunları söyledi:

"Saline County'yi aradım ve bir şerif yardımcısı gönderdiler ve ilçede hayvan kontrolü olmadığını ve yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söylediler. Ancak saldırının ardından Benton City yetkilileri, mülkte ele geçirilen 14 köpeğin tamamına ötenazi uygulandığını söyledi. Artık çok geç. Bence hükümetimiz bizi hayal kırıklığına uğrattı. Eğer birileri bir şeyler yapmış olsaydı, belki de bu küçük kız hayatta olacaktı."