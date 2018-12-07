Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Jeffrey ile görüşmesinde Akar, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Akar, görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini de belirtti.

Jeffrey ise yağtığı açıklamada, ABD'nin gözlem noktalarında savaşçı birliklerin bulunmadığı söylerek, "Amacımız taciz ateşi konusunda cesaretin kırılması dedi.