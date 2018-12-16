Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun açıklamalarına tepki yağıyor. Yair Netanyahu, Facebook’taki sayfasında “Buraya kadar barış olmayacak: Ya bütün Yahudiler İsrail topraklarını terk edecek ya da bütün Müslümanlar İsrail topraklarından ayrılacak. İkinci seçeneği tercih ediyorum” diye yazdı. Büyük tepki alan Yair Netanyahu daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak “Nerelerde terör saldırısı olmadığını biliyor musunuz? İzlanda ve Japonya. Tesadüfe bak, buralarda Müslüman nüfus bulunmuyor” diye yazdı. Ancak oğul Netanyahu’nun Müslüman nüfus bulunmadığını iddia ettiği Japonya’da 100 binden fazla Müslüman yaşarken, 339 bin nüfusa sahip İzlanda’da 1.000 civarında Müslüman yaşıyor.

BU İLK DEĞİL

Sosyal medya paylaşımları sebebiyle tartışmalara sebep olan Yair Netanyahu, geçen yıl liberal Yahudi finansçı George Soros’un görünüşte Yahudi karşıtı bir karikatürünü yayınlamış, tepkiler üzerine silmişti. Oğul Netanyahu ayrıca bu sene de Türkiye’ye küfretmişti. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinin kutsal kent Kudüs’e taşınması üzerine büyük protestolar başlamış ve İsrail askerleri Filistinlileri katletmeye başlamıştı. Dünyayı ayağa kaldıran katliama en sert tepkiyi gösteren Türkiye oluştu. Ankara, İsrail’in Türkiye Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu’ndan Tel Aviv’e dönmelerini istemişti. Oğul Netanyahu Instagram hesabından üzerinde küfür yazan Türk bayraklı bir görsel paylaşmıştı. Tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatırken ailesi ise “Yari Netanyahu’nun resmî bir statüsü yok” diyerek oğullarını savunmamıştı.