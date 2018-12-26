Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG ile Esad rejiminin iş birliği devam ediyor. Uzun süren pazarlıkların ardından taraflar Beşar Esad rejimi güçleri, Suriye’nin Menbiç bölgesine askerî unsurlarını soktu. Menbiç’teki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, ilçenin güneyinden giriş yaptı. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi. YPG/PKK daha sonra Arimah’ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı.

Stratejik özelliğe sahip Arimah beldesi, Menbiç’in batısıyla Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor. Menbiç’in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD’nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor. ABD askerleri, Menbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda. DEAŞ karşıtı koalisyon, köprüleri bombaladığı için rejim Suriye’nin doğusuna geçemiyordu. PYD’nin bu ‘jesti’ ile Esad’a Menbiç yolu açıldı.

Rejim 2017’den beri o bölgede

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Menbiç ile ilgili gelişmelerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.

Bu arada ÖSO’dan bir komutan, rejim kuvvetlerinin Arimah köyündeki kontrolü devraldığı bilgisini reddetti. Söz konusu komutan, bölgedeki bir Rus üssünün varlığı sebebiyle askerî takviyelerin normal olduğunu söyledi.

