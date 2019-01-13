Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG/PKK kontrolündeki Telabyad’ta teröristler havaya ateş açarak kutlama yaptı. İddiaya göre, teröristler, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı’da görüşmesi sonrası ‘sağlıklı olduğu’ bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine terör örgütü üyeleri, Resulayn kent merkezine inerek, kutlama yaptı. İzli mermilerin de kullanıldığı kutlamada teröristler, yaklaşık yarım saat boyunca havaya ateş açtı. Güvenlik güçleri, sınır boyunda güvenlik önlemlerini artırdı.