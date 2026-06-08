NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen 2026-MEB AGS (Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı) kapsamındaki AGS ve ÖABT oturumlarının yeni sınav tarihi açıklandı. ÖSYM takvimiyle AGS 2026 oturumunun yeni tarihi de duyuruldu. Peki, 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları ne zaman?

NATO Zirvesi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de Akademi Giriş Sınavı (AGS) oturumunun tarihiydi. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler AGS 2026 tarihine yönelik araştırmalara çevrilmişti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy'dan tarih sorularına cevap geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

Erteleme kararı gelmişti! 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları ne zaman?

KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Buna göre Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı; eğitimin tarihî, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.

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